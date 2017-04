È nato il “Lilla club fedelissimi”

Le immagini dei dilettanti

Un punto di riferimento per i tifosi lilla. Il 27 aprile scorso, al bocciodromo di Legnano in via M. D’Azeglio 15, si è costituita una nuova realtà associativa denominata “Lilla Club Fedelissimi”, sotto il patrocinio dei fondatori dello storico Lilla Club dal quale ha ereditato il logo realizzato nella stagione 1969/70.

Con la sottoscrizione dello statuto da parte dei soci fondatori, l’atto costitutivo del Lilla Club Fedelissimi è avvenuto.

Nel corso delle prossime settimane verranno definite le cariche associative, la quota d’iscrizione e gli altri dettagli organizzativi.

Il Club ha lo scopo di creare un punto di riferimento per i tifosi legnanesi, cercando di aumentare il seguito della squadra, organizzare eventi come trasferte in gruppo, serate di gruppo e promuovendo l’aggregazione. Il ritrovo è fissato tutti i giovedì sera presso il suddetto bocciodromo.