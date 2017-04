È un Varese carico di insufficienze

Varese - Legnano 1-2

PISSARDO 5,5 - Un paio di uscite non perfette e soprattutto la distrazione sulla palombella velenosa di Balconi. Non basta, a riscattarsi del tutto, la pur decisiva uscita di corpo su Hazah.

TALARICO 6 - Forse l’unico dei titolari a salvarsi sui 90′ di utilizzo. Di certo ha fatto meglio mercoledì e ha sofferto un po’ Laraia, però il suo apporto non è mancato.

LUONI 5 – Non una cattiva prova in generale, ma si perde Hazah in occasione del vantaggio legnanese.

FERRI 5 – Più distratto e impreciso del solito, rischia di fare il frittatone sul finire del primo tempo con quel pallone regalato ad Hazah e salvato da Pissardo. Forse ha pagato il triplo impegno (ma allora, perché non Viscomi?)

GRANZOTTO 5 – Gioca con la maschera, e fa piacere vederlo stringere i denti. Però i risultati sportivi sono decisamente rivedibili: salvo far nascere l’azione che porta Moretti a tu per tu con Houehoue, non ricordiamo altri spunti positivi.

LERCARA 4,5 – Prestazione altamente deludente. Non azzecca un passaggio, riesce anche a far spegnere un’azione con il Varese in superiorità numerica al limite dell’area lilla. Detto questo, o lo si toglie nell’intervallo, o dopo 10′ di ripresa, non dopo 3′.

(Rolando 6 – Qualche errore, ma anche un po’ di quello sprint che era mancato ai compagni)

BOTTONE 5 – Inizia benino, poi sparisce per lunghi tratti. Si rivede nel finale per via di un paio di gravi errori di impostazione).

VINGIANO 5 – Appena più “visibile” di Bottone, prova ad arretrare per prendersi palla e responsabilità, ma non accende mai la luce a chi gli sta davanti.

BECCHIO 5,5 – Uno dei pochi a provarci con costanza. Imperfetto, talvolta arruffone, però generoso dal primo all’ultimo minuto, pur senza risultati concreti.

MORETTI 5,5 – Si batte molto a inizio gara, a costo di risultare falloso. Bravo a costruirsi un’occasione da rete, però a quel punto doveva completare l’opera.

(Gucci 6 – Si sblocca con la maglia biancorossa, prendiamola come unica buona nuova del pomeriggio)

GIOVIO 5 – Appare un po’ sprecato nel ruolo di torre, costretta a smistare traversoni. Un solo guizzo, quando offre a Moretti un gran pallone in area, ma per il resto la sua classe brilla poco.

(Piraccini 5 – Solita foga nel battersi, ma l’errore dal dischetto è una macchia troppo grande)