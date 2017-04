Eccellenza, chi sarà campione?

Le immagini dei dilettanti

Ultima domenica di stagione regolare per i campionatoi di Eccellenza e Promozione. Arconatese e Pavia si giocano il primo posto a distanza, con i milanesi che possono contare su un vantaggio di due punti. In Promozione invece tutto aperto per l’accesso ai playoff.

ECCELLENZA

Lotta a distanza tra Arconatese e Pavia. I milanesi saranno impegnati in casa del Brera, mentre la squadra di mister Buglio ospiterà la Sestese. Il Verbano sarà ospite del Busto 81 prima di sapere chi sarà la sua avversaria al playoff. Zona salvezza caldissima, con l’Union Cassano che rimarrà a guardare osservando il turno di riposo. Il San Giuliano ospiterà il Fenegrò, il Saronno andrà a Trezzano per uno scontro diretto, mentre il Lomellina sarà impegnato a Sancolombano. Solo per le statistiche Ardor Lazzate – Vittuone e Calvairate – Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Arconatese 73; Pavia 71; Verbano 61; Busto 56; Ardor Lazzate 55; Calvairate, Sancolombano 40; Fenegrò 39; Accademia Pavese 38; Trezzano, Lomellina 37; Sestese 36; Saronno 35; Brera 34; Union Cassano 31; San Giuliano 26; Vittuone 19.

PROMOZIONE

La Castellanzese prova ad aumentare il record di punti a Morazzone, mentre alle sue spalle tutto aperto per i playoff. La Base 96 ospiterà il Tradate già retrocesso. Il Gavirate sarà impegnato a Cairate, il Mariano a Garbagnate, mentre la Vergiatese ospiterà il Brebbia. Sfida a Lentate sul Seveso per l’Uboldese, L’Olimpia si giocherà le ultime carte per gli spareggi promozione a Besnate. L’Universal Solaro proverà a evitare i playout ospitando la Castanese.