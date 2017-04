Eccellenza, il Verbano cade a Cassano Magnago

Le immagini dei dilettanti

Domenica dimezzata per l’Eccellenza, con solo quattro gare giocate. In Promozione la Castellanzese anche dopo la matematica promozione, continua a vincere.

ECCELLENZA: Solo quattro le gare giocate domenica in Eccellenza. Giovedì si era svolto l’anticipo vinto dal Brera 2-1 sul Saronno. Mercoledì 19 aprile si giocheranno Ardor Lazzate – Arconatese e Busto 81 – Sestese, mentre giovedì 20 aprile ci sarà Pavia – Accademia Pavese. La domenica in ogni caso ha riservato sorprese. Il Verbano ha perso 2-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa, sprecando un’occasione per avvicinarsi alla vetta. Colpo esterno per il Trezzano sul campo del Sancolombano, mentre il Calvairate ha regolato 3-1 il Lomellina. Vittoria in chiave salvezza per l’Atletico San Giuliano contro il Vittuone 1-0.

CLASSIFICA: Pavia, Arconatese 64; Verbano 60; Ardor Lazzate 55; Busto 81 53; Sancolombano 40; Calvairate 39; Lomellina 37; Fenegrò 35; Accademia Pavese 34; Trezzano, Union Cassano 31; Sestese, Brera 30; Saronno 29; Accademia San Giuliano 25; Vittuone 18.,

PROMOZIONE: Non è sazia la Castellanzese, che a promozione già matematica, non si ferma. I neroverdi si sono imposti 1-0 sul campo della Base 96. Il Mariano ora punta la seconda piazza e il 3-0 a Morazzone corrobora le speranze dei comaschi. Frena il Gavirate, che non va oltre lo 0-0 a Besnate, così come l’uboldese che impatta 2-2 a Cairate. Un solo punto anche per la Vergiatese, 1-1 a Solaro, mentre risale l’Olimpia che supera 2-0 il Tradate, ora ultimo solitario dopo la vittoria 3-1 del Garbagnate sul Brebbia. Vittoria esterna per la Castanese, 3-2 a Lentate importante per la zona playout.

CLASSIFICA: Castellanzese 72; Base 96 56; Mariano 53; Gavirate 51; Uboldese, Olimpia 49; Vergiatese 48; Morazzone 39; Besnatese 33; Lentatese 31; Castanese 30; Universal Solaro 29; Brebbia 25, Cairate 24; Garbagnate 19; Tradate 16.