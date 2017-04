Eccellenza, Pavia e Arconatese avanti a suon di gol

Le immagini dei dilettanti

Penultima di campionato che non cambia gli equilibri in Eccellenza , almeno nelle prime posizioni. Pavia e Arconatese fanno la voce grossa e staccano le inseguitrici. In Promozione la Castellanzese non fa sconti al Cairate.

ECCELLENZA: L’Arconatese vince 5-1 sul Calviarate e rimane al primo posto, due punti sopra il Pavia che passa 5-0 a Vittuone. Fermo per il turno di sosta il Verbano, il Fenegrò si impone 5-0 sul Busto 81, mentre cade l’Ardor Lazzate, sconfitto 3-0 sul campo dell’Accademia Pavese. Vittorie preziose per la corsa salvezza per la Sestese, 1-0 sull’Atletico San Giuliano, e per il Saronno, 1-0 sul Sancolombano. Colpo esterno del Brera, 1-0 in casa del Lomellina, l’Union Cassano cade invece 3-2 a Trezzano.

CLASSIFICA: Arconatese 73; Pavia 71; Verbano 61; Busto 81 56; Ardor Lazzate 55; Calvairate, Sancolombano 40; Fenegrò 39; Accademia Pavese 39; Trezzano, Lomellina 37; Sestese 36; Saronno 35; Brera 34; Union Cassano 31; Atletico San Giuliano 26; Vittuone 19.

PROMOZIONE: La Castellanzese continua a vincere superando 2-0 il Cairate. Vince la sfida playoff il Gavirate che batte 2-1 la Base 96, mentre pareggia 2-2 il Mariano contro la Lentatese. La Vergiatese torna in zona promozione espugnando 1-0 Ponte Tresa, mentre l’Uboldese cade in casa sconfitta 5-2 dal Morazzone. La Besnatese rifila un pesante 6-3 a domicilio al Tradate, mentre vincono il Brebbia, 2-0 sul Solaro, e la Castanese, 3-2 sul Garbagnate.

CLASSIFICA: Castellanzese 75; Base 96 56; Mariano, Gavirate 54; Vergiatese 51; Uboldese, Olimpia 49; Morazzone 42; Besnatese 36; Castanese 33; Lentatese 32; Universal Solaro 29; Brebbia 28; Cairate 24; Garbagnate 19; Tradate 16.