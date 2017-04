Eccellenza, prosegue il testa a testa tra Arconatese e Pavia

Le immagini dei dilettanti

Si è chiusa ieri sera – giovedì 20 aprile – la 31^ giornata del campionato Eccellenza, iniziata ben due settimane fa e spezzettata per lasciar spazio alle festività pasquali.

Mercoledì pomeriggio a Lazzate, l’Arconatese ha espugnato il campo dell’Ardor 2-0, confermandosi in testa alla classifica. In serata il Busto 81 ha battuto 3-2 la Sestese, mantenendo la zona playoff. Infine ieri vittoria 2-0 del Pavia nel derby contro l’Accademia Pavese. La squadra del capocannoniere del girone Mangiarotti, a segno anche nell’ultima uscita, rimane a due punti dalla vetta.

La 32^ giornata si giocherà tutta domenica. Non possono permettersi passi falsi Arconatese e Pavia. I milanesi ospiteranno il Calvairate, mentre la squadra di mister Buglio farà visita al Vittuone, ultimo in classifica. Turno di riposo per il Verbano. L’Ardor Lazzate e il Busto 81, già qualificate ai playoff, affrontano rispettivamente in trasferta Accademia Pavese e Fenegrò. Scontro diretto importante fra Trezzano e Union Villa Cassano, per allontanarsi dall’incombente zona playout. Cerca punti salvezza il Saronno contro il Sancolombano. Stesso discorso per il Brera, in casa della Lomellina, e per la Sestese, impegnata nel match casalingo contro l’Atletico San Giuliano.

CLASSIFICA: Arconatese 70; Pavia 68; Verbano 61; Busto 81 56; Ardor Lazzate 55; Sancolombano, Calvairate 40; Lomellina 37; Fenegrò 36; Accademia Pavese 35; Trezzano 34; Sestese 33; Saronno 32; Union Villa Cassano, Brera 31; Atletico San Giuliano 26; Vittuone 19.