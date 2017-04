Eddy Ravasi convocato per il Giro d’Italia

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Bella notizia per il ciclismo varesino. Il giovane Edward Ravasi, 23 anni il prossimo 6 giugno, prenderà parte al Giro d’Italia 2017 che scatterà il prossimo venerdì 5 maggio da Olbia.

La notizia non era scontata: “Eddy” (foto Fans Club Ravasi), che è tesserato per la UAE (la squadra sponsorizzata dagli Emirati Arabi e che ha raccolto la struttura della “vecchia” Lampre) in un primo momento sembrava sicuro della convocazione, ma un successivo problema al ginocchio ha rallentato la sua preparazione in vista del Giro e aveva messo in forte dubbio la partecipazione del giovane di Besnate.

Ravasi è rientrato alle corse nei giorni scorsi e ha partecipato al Giro di Croazia (vinto da Vincenzo Nibali) chiudendo in 34a posizione e dando, evidentemente, le conferme che lo staff tecnico della UAE richiedeva. Per lui anche il decimo posto nella quinta tappa della corsa, la più impegnativa a livello di salite. Con il varesino la squadra legata a Giuseppe Saronni schiererà l’ex iridato Rui Costa (capitano), Valerio Conti, Roberto Ferrari, Marco Marcato, Sacha Modolo, Matej Mohoric, Simone Petilli e Jan Polanc.

Con la convocazione di Ravasi sale a due il numero dei corridori nostrani alla 100a edizione della Corsa Rosa: con la Trek Segafredo ci sarà infatti il carnaghese Eugenio Alafaci che dovrebbe prendere il via (manca ancora il comunicato ufficiale) nonostante una brutta caduta rimediata proprio in Croazia. Alafaci, che è un luogotenente dello sprinter (e campione d’Italia) Giacomo Nizzolo sarà alla quarta partecipazione al Giro.