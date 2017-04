Elemosina al limite dell’estorsione, allontanati 4 mendicanti

carabinieri luino supermercato

(Immagine di repertorio)

Giro di vite contro il fenomeno dell’accattonaggio nei parcheggi dei centri commerciali. I carabinieri di Castellanza con l’ausilio dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno svolto uno specifico servizio nelle adiacenze di alcuni esercizi commerciali. Numerose, infatti, nei giorni scorsi le segnalazioni di richieste di denaro moleste soprattutto ai danni di donne sole.

I militari hanno complessivamente identificato 8 soggetti; nei confronti di 4 dei quali sono state avviate le procedure per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castellanza. Si tratta di un kenyota 45enne, domiciliato a Busto Arsizio, un nigeriano 25enne, un 48enne romeno e un marocchino 50enne residente a Legnano.

Tutti e 8 quelli identificati operavano nei parcheggi degli esercizi commerciali del comune di Castellanza da alcune settimane con reiterate richieste di elargizione denaro a scopo di “elemosina”, sovente accompagnate, però, da atteggiamenti molesti e particolarmente insistenti.

Di fatto, oltre ai consueti soldi dei carrelli, in qualche circostanza i soggetti richiedavano, soprattutto quando individuavano donne da sole, una mancia in cambio del trasporto del carrello o del caricamento delle merci nei veicoli.

Sono peraltro in corso alcuni approfondimenti finalizzati ad individuare eventuali violazioni di natura penale da parte di alcuni di loro che, in sostanza, in qualche circostanza potrebbero aver avuto condotte tali da configurare una tentata estorsione.