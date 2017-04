Elezioni: 4 candidati sicuri. Centrodestra ancora incerto

I luoghi visitati dal141Tour nella tappa di Tradate il 1° giugno 2015

Cinque candidati sindaco. Ma non si conoscono ancora tutti i nomi e le coalizioni che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative in programma l’11 giugno. Tanta l’attesa per conoscere il nome del candidato del centrodestra, capace di riunire il centrodestra (Lega Nord, Forza Italia e Movimento Prealpino). Sembra che questo nome sia quell’ex sindaco, ex parlamentare, ex presidente della Provincia, Dario Galli, storico rappresentate del Carroccio.

Galli, però, non ha ancora sciolto la propria riserva. A spiegare la situazione è il segretario cittadino della Lega, Alessandro Morbi: «Stiamo lavorando ad un programma per far tornare a vivere la città. Il candidato è solo un nome, la cosa importante è la squadra con la quale tutti insieme ci si unirà per il bene della città. Le nostre priorità sono per la sicurezza dei cittadini e per risolvere il problema del centro di Abbiate con progetti importanti».

Sul resto dei candidati è ormai nota da tempo la composizione del gruppo che sostiene il sindaco uscente Laura Cavalotti, che riunisce Partito Democratico con le liste civiche Partecipare Insieme 2.0 e Sinistra X Tradate. Il gruppo ha anche lanciato lo slogan “Tradate in testa” e da tempo si sta muovendo sul territorio.

Da diverse settimane si sono presentati anche gli altri candidati sindaco. Il primo è stato Massimiliano Russo per il Movimento Etica, gruppo che nei giorni scorsi ha raccolto anche l’appoggio di Forza Nuova, che sarà presente nella lista con dei propri esponenti.

Un altro candidato sindaco è l’ex consigliere comunale Alfio Plebani, sostenuto da ben due liste chiamate Innovazione civica ed Energia e Futuro, riunite sotto lo slogan “Noi ci siamo”. Plebani presenterà la squadra e il programma il prossimo 10 aprile in Villa Truffini.

Ultima a essersi presentata, ma solo in ordine di tempo, è Emilia De Benedetto, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, gruppo già presente in consiglio comunale negli ultimi cinque anni con Stefano Castiglia.

C’è ancora tempo perché i cittadini decidano di sostenere o organizzarsi in vista delle elezioni. La scadenza per la presentazione delle liste (e delle firme collegate) dovrebbe essere fissata per il 13 maggio.