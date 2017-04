Elezioni con “pesce d’aprile”: corsa in solitaria per “Partecipare Insieme per Tradate”

Tradate, bandiere a lutto in municipio (inserita in galleria)

Nelle ultime ore, in data 31 marzo, è stato diffuso un comunicato stampa dalla mail ufficiale della lista civica Partecipare Insieme per Tradate. Lista di maggioranza che non parteciperà alle prossime elezioni, sostituita dalla lista Partecipare Insieme 2.0 (con diverso logo). I responsabili della lista annunciavano invece di essere presenti alle elezioni in maniera indipendente. Oggi, 1° aprile, Christian Calabrese, esponente e consigliere comunale della lista insieme a Maurizio Alberti, ha spiegato che si tratta di un pesce di aprile, diffuso tramite canali ufficiali della lista Partecipare Insieme Tradate. Lasciamo di seguito il comunicato fasullo:

Anche Partecipare Insieme per Tradate scende in pista nella competizione per le nuove elezioni comunali, che si terranno domenica 11 giugno 2017.

Dopo l’ultimo incontro in cui hanno partecipato 30 sostenitori, i presenti hanno deciso di dare vita ad una lista indipendente che concorrerà alle elezioni comunali con un proprio candidato sindaco.

Partecipare Insieme per Tradate non farà parte di nessuna alleanza, sarà una lista civica di soli cittadini senza appartenenza a partiti nazionali.

Il candidato Sindaco sarà una donna nota tra gli abbiatesi, ma con genitori di Tradate ed ora residente alla Ceppine, Maura Galli, mamma di due stupendi gemelli, Paolo e Pietro, attiva nel sociale, ex negoziante di bigiotteria e compagna di noto imprenditore di origine rumena.

Maura può rappresentare perfettamente l’unione delle storiche anime cittadine, ma anche un ponte verso una società moderna, integrata, europea ed orgogliosa delle proprie tradizioni culturali. Queste le sue prime parole “sono onorata per la fiducia ricevuta e lavorerò sui temi a noi cari, integrazione sociale, maggiore sicurezza dei cittadini, asfaltatura delle strade e partecipazione “.

Nuovo anche il coordinatore e capolista, il giovane avvocato laureto alla Bocconi, Michele Ruspa, membro di Azione Cattolica, nato a San Benedetto del Tronto ma residente da qualche anno in zona cascina San Bernardo. “Sarà una bella sfida ma siamo preparati, pescheremo dalle ottime cose fatte fin’ora portando però novità e cambiamenti”.

Felici anche i consiglieri comunali uscenti, Alberti e Calabrese, che hanno garantito il loro supporto e la loro esperienza, mettendosi a disposizione della lista civica.

Lascia invece il vecchio coordinatore Saibeni che ringrazia ed augura un’imbocca al lupo a tutti.