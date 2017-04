Elezioni, Davide Fratus non sarà nella lista della Lega Nord

marinella colombo tradate stefano candiani davide fratus

«La lista della Lega Nord per le prossime elezioni cittadine verrà presentata nei prossimi giorni: ormai sono stati riempiti tutti i tasselli ed intrecciate tutte le alleanze tra le squadre che appoggeranno la candidatura a sindaco di Dario Galli». La Lega Nord cittadina spiega la situazione che la vede direttamente coinvolta alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno. Con uno sguardo alle liste che sosterranno l’ex sindaco Galli.

«Tra le file del Carroccio in questa tornata elettorale non ci sarà il capogruppo uscente, Davide Fratus, che si è trovato, a causa di recenti normative statali, a dover scegliere tra un futuro da dirigente pubblico o da politico locale – spiegano -. Una ventina d’anni fa, la passione per la Lega Nord lo aveva portato ad avvicinarsi alla politica, poco più tardi il senso di appartenenza ed affetto per la città lo aveva fatto propendere per un impegno politico diretto nell’amministrazione municipale».

«Dopo 12 anni a palazzo, vissuti con diversi ruoli – esordisce il capogruppo leghista - mi trovo costretto da normative statali assurde a non potermi ricandidare, rinunciando così al mio impegno pubblico per la cittadinanza. È stata comunque un’esperienza molto gratificante – prosegue Fratus – soprattutto per quanto riguarda i 7 anni passati in giunta: si è trattato di una stagione politica molto significativa e per me è stato un orgoglio contribuire, anche in prima persona, ai successi ottenuti in quel periodo del nostro Comune grazie all’amministrazione leghista».

«Avrei voluto continuare il mio impegno politico anche in occasione delle elezioni comunali di quest’anno e per altre avvincenti sfide. Spero, quindi, di non dover mettere una parola “fine” definitiva alla mia esperienza politica.

Non è detto – si augura il capogruppo leghista – che in futuro le leggi siano meno repressive per l’impegno politico della cittadinanza e che possa decidere di tornare ad impegnarmi in prima persona in Comune. Per il momento, non posso che scegliere di proseguire con la mia attuale professione».

«In queste settimane, mi sono messo a disposizione della sezione cittadina della Lega Nord per l’elaborazione di un programma elettorale e di mandato molto concreto e pragmatico, volto a ripristinare delle politiche costruttive, collaborative e di buon senso. In questo senso – conclude Davide Fratus – il mio supporto a Dario Galli è completo e convinto, visto che la città in questo momento ha bisogno di una guida così determinata e competente».

Sul tema interviene anche il segretario tradatese della Lega Nord, Alessandro Morbi, ringraziando il capogruppo Fratus per quanto fatto in questi anni sia a livello politico che amministrativo: «La Lega Nord perde uno dei suoi candidati di maggior esperienza per questa tornata elettorale, ma si sta dimostrando, anche in questo caso, un movimento molto radicato nel territorio, in grado di disporre sempre di candidati molto validi. Colgo l’occasione per comunicare alla cittadinanza che nei prossimi giorni inizieremo a presentare candidature e programma elettorale finora è stato svolto un lavoro preparatorio che, come sempre, è un po’ oscuro, ma assolutamente essenziale per creare basi politico-amministrative solide».