Elezioni, Forza Nuova ci sarà. Appoggio a Massimiliano Russo

Domenica mattina di tensione: da una parte presidio di Forza Nuova contro l'arrivo dei profughi, dall'altra il centro sociale Kinesis. In mezzo decine di carabinieri e poliziotti

Forza Nuova sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Tradate e appoggerà la lista Movimento Etica che vede come candidato sindaco Massimiliano Russo. L’accordo è stato stretto nelle ultime ore e prevede l’inserimento di alcuni militanti del movimento all’interno della lista civica.

«La scelta di avere fra le proprie fila candidati appartenenti al movimento di destra nasce dalla decisione di avere una identità chiara, di avere rappresentanti che hanno al primo posto nella linea politica il sociale, l’aiuto ai più deboli, difendendo i valori e la tradizione del popolo italiano – spiega il candidato sindaco -. Forza Nuova che con le sue associazione presenti su tutto il territorio nazionale ha svolto una azione di aiuto concreto alla popolazione, oggi rafforza il progetto di governo della città di Tradate da parte di Movimento Etica collaborando fattivamente sui progetti e sui programmi futuri – prosegue -. Sono certo che la loro presenza rafforzerà ulteriormente la nostra identità sul territorio, la convergenza di linee politiche e di ideali di destra sociale sarà un valore aggiunto per il governo dei prossimi anni della città, auspicando una destra unitaria sotto il nostro simbolo alle prossime elezioni 2017».

«A Tradate le nostre iniziative hanno sempre riscosso fra la cittadinanza un interesse più che significativo inducendoci a voler partecipare attivamente ad un appuntamento così importante come le prossime consultazioni comunali – spiegano dalla sezione provinciale di Forza Nuova -. Anziché intraprendere da subito la via di una candidatura autonoma abbiamo scelto di sondare il panorama politico locale tentando di aprire un dialogo con quelle forze, quei cittadini con le quali sia possibile svolgere una sintesi ideale quanto pragmatica atta alla difesa sociale, identitaria dei nostri connazionali e al rilancio cittadino trovando in Massimiliano Russo, e nel gruppo che lo sostiene, il miglior interlocutore. Nella lista “Etica” saranno candidati anche dei nostri militanti impegnati più che mai a diffondere il programma ed attirare consensi verso il rivoluzionario quanto ambizioso progetto di “Etica”».