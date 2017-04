Elezioni, Maura Galli candidata sindaco di “Partecipare Insieme per Tradate”

Tradate, bandiere a lutto in municipio (inserita in galleria)

Spaccatura nell’attuale maggioranza: la lista Partecipare Insieme per Tradate sarà presente alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno e avrà un proprio candidato sindaco. Si tratta di Maura Galli, attiva da anni nel sociale, ex negoziante di bigiotteria e compagna di noto imprenditore di origine rumena.

La lista, da sempre chiamata Pit, rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Maurizio Alberti e Christian Calabrese, non sarà quindi nel gruppo di liste che sostiene Laura Cavalotti (Partito Democratico, Sinistra x Tradate, Partecipare Insieme 2.0).

«Dopo l’ultimo incontro in cui hanno partecipato 30 sostenitori, i presenti hanno deciso di dare vita ad una lista indipendente che concorrerà alle elezioni comunali con un proprio candidato sindaco – spiegano dalla lista civica -. Partecipare Insieme per Tradate non farà parte di nessuna alleanza, sarà una lista civica di soli cittadini senza appartenenza a partiti nazionali».

«Maura può rappresentare perfettamente l’unione delle storiche anime cittadine – spiegano -, ma anche un ponte verso una società moderna, integrata, europea ed orgogliosa delle proprie tradizioni culturali. Queste le sue prime parole “sono onorata per la fiducia ricevuta e lavorerò sui temi a noi cari, integrazione sociale, maggiore sicurezza dei cittadini, asfaltatura delle strade e partecipazione».

Nuovo anche il coordinatore e capolista, il giovane avvocato laureto alla Bocconi, Michele Ruspa, membro di Azione Cattolica, nato a San Benedetto del Tronto ma residente da qualche anno in zona cascina San Bernardo: «Sarà una bella sfida ma siamo preparati, pescheremo dalle ottime cose fatte fin’ora portando però novità e cambiamenti». Soddisfatti anche i consiglieri comunali uscenti, Alberti e Calabrese, che hanno garantito il loro supporto e la loro esperienza, mettendosi a disposizione della lista civica. Lascia invece il vecchio coordinatore Saibeni.