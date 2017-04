Elsa Zani, poetessa 89enne, pubblica le sue composizioni

Ha 89 anni e negli ultimi mesi ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, trenta componimenti che raccontano la comunità della Regina Pacis. Elsa Zani si è da tempo conquistata il titolo di poetessa della parrocchia di via Roma visto che da diversi anni ormai i suoi componimenti, realizzati in base alla sua ispirazione ma anche “on demand”, celebrano i tanti momenti della vita dalla comunità religiosa della chiesa mariana.

Pellegrinaggi, compleanni, ricorrenze e nuovi incontri tutto si presta ad essere raccontato da Elsa che non solo compone ma anche è anche in prima linea in tante attività necessarie per l’attività quotidiana della parrocchia. Ora trenta suoi componimenti sono stati pubblicati da Europaedizioni, e sono disponibili in tutte le librerie e online. Una racconta semplice e dal sapore di una volta che ha conquistato una recenzione positiva anche sulla rubrica di Famiglia Cristiana. «Scrivo poesie da sempre – spiega la saronnese – per i miei figli quando erano piccoli ed ora la comunità. E’ stata davvero un’emozione vedere tanti componimenti raccolti e pubblicati».