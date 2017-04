Eolo cerca over 45 da assumere

Gli studenti dell'Istituto comprensivo Ponti di Gallarate, in occasione del Pmi Day, hanno visitato la sede di Busto Arsizio di Eolo spa, internet provider che fornisce connettività a banda ultra larga.

Un’iniziativa che si rivolge alle persone alla soglia dei 50 anni e che intendono rimettersi in gioco nel mondo del lavoro. Riguarda i “disoccupati senior”, una categoria che si è popolata negli anni della crisi. Eolo, operatore di telecomunicazioni di Busto Arsizio (Varese), propone un progetto di reinserimento nel mondo del lavoro di persone con un’età superiore a 45 anni.

L’idea di “Eolo 45” nasce con due obiettivi: sviluppare un processo di continuous improvement del servizio al cliente, anche grazie ad una maggior eterogeneità dei dipendenti Eolo; rispondere alla crescente esigenza del territorio di ricollocare nel mondo del lavoro persone che vogliono accettare una sfida e cercare nuove opportunità. La carta vincente degli over 45 è l’esperienza, perché possono offrire competenze maturate sul campo e mettere a disposizione la propria maturità professionale.

«Abbiamo lavorato sodo e costruito tantissimo in questi anni – commenta Luca Spada, ceo di Eolo – anche grazie ai tanti giovani che hanno creduto del nostro progetto. Poniamo sempre più attenzione alle persone, e vogliamo dare un forte segnale di speranza ai tanti “disoccupati senior” vittime della recente crisi. Credo personalmente molto in questo progetto e spero sarà di esempio per altre aziende sul territorio».

Il progetto “Eolo 45” prevede una fase pilota che ha l’obiettivo di inserire risorse nel reparto che si occupa di assistenza al cliente.

Quali sono le caratteristiche che Eolo sta ricercando nei candidati di età superiore ai 45 anni? Esperienza nella gestione del cliente, buona capacità comunicativa e di ascolto, conoscenza informatica di base e disponibilità a lavorare il sabato e la domenica.

Per la comunicazione dell’iniziativa sono state create delle partnership con gli Enti locali dei comuni limitrofi ad Eolo, dove sarà possibile reperire il materiale informativo cartaceo sull’iniziativa. Coloro che desiderano inviare ad Eolo il proprio curriculum vitae potranno scrivere all’indirizzo mail: eolo45@eolo.it

La sede di lavoro sarà tra Busto Arsizio e Varese.

Eolo spa – Fondata nel 1999 a Busto Arsizio (VA) Eolo è un operatore di telecomunicazioni leader nel campo della banda ultralarga per il mercato residenziale e delle imprese. La società ha 300 dipendenti, oltre 220mila clienti attivi e diffonde su tutto il territorio nazionale soluzioni professionali ad alto contenuto tecnologico. Eolo è un’azienda privata a capitale interamente italiano.

