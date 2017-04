Eolo Running GP: a Luca Ponti il podio della Gromeron

Gromeron, nel circuito Eolo Running gran prix

E’ stato Luca Ponti, dell’Atletica Casorate a tagliare per primo il traguardo dell’edizione 2017 della Gromeron, seguito da Maurizio Mora dell’Atletica Verbano, che si era aggiudicato invece al Brinzio la prima tappa del trittico e al terzo posto Ferdinando Coltro dei runner Valbossa. Leader della gara femminile è stata invece Elena Begnis dell’atletica Arcisate, seguita da Sabina Ambrosetti e Cristina Clerici.

La Gromeron è la seconda “tappa” del trittico della Eolo Running Grand Prix, che si è aperto domenica 23 a Brinzio: con partenza da Groppello di Gavirate, la corsa prevedeva l’arrivo a Comerio, nei pressi della nota grotta del Remeron (la gara prende il nome dalla fusione delle due località).

I 120 partecipanti hanno percorso circa 8 chilometri con un dislivello totale in salita di 525 metri: salvo alcuni tratti pianeggianti, l’intera prova infatti era in ascesa e presentava tratti in sterrato per il 30% del totale. A differenza delle altre prove del Grand Prix, la Gromeron tocca anche il lago di Varese al momento della partenza, ma poi si “arrampica” come le altre gare sulle pendici del Campo dei Fiori.

La “Gromeron” fa capo al Gruppo Amatori dell’Atletica Gavirate, ha il patrocinio del Comune ed è inserita nel calendario regionale Fidal della specialità.

