Eolo Running GP, gran finale a Caldana di Cocquio

Eolo Running Grand Prix Masso erratico

Volge al termine la seconda edizione dell’Eolo Running Grand Prix, il trittico di gare di corsa in montagna disputate nel giro di otto giorni sulle pendici del Campo dei Fiori. Messe in archivio le prove di Brinzio e Comerio, vinte rispettivamente da Maurizio Mora e Luca Ponti, all’orizzonte si profila l’ultimo appuntamento, in programma domenica 30 aprile a Caldana, frazione montana di Cocquio Trevisago.

I runners d’altura si contenderanno, a partire dalle ore 10, il 1° Memorial Pierantonio Maretti, gara che per la prima volta entra a far parte del Grand Prix e che è stata organizzata in collaborazione con la locale sezione dell’ANA.

Il percorso di gara si snoda su una distanza di 9,8 chilometri con circa 400 metri di dislivello. Dalla partenza di Caldana i partecipanti saliranno alla frazione di Cerro attraverso la strada antica, per poi immergersi nei sentieri del parco (il 10 e il 17) alternati a tratti meno noti, per poi tornare verso Caldana.

La competizione valida per l’Eolo Running Grand Prix si disputa sotto l’egida della Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) ed è quindi aperta ai tesserati 2017 oltre ai possessori dei diversi tipi di Runcard. A Caldana però, è prevista anche la partecipazione libera con una corsa non competitiva sullo stesso percorso. In entrambi i casi ci si può iscrivere sul posto entro le 9,40.

A livello agonistico c’è grande attesa per chi vincerà la classifica assoluta. Se il vincitore di Comerio, Ponti, non ha pretese di successo finale (non ha partecipato alla prima gara), quello di Brinzio, Maurizio Mora (Atletica Verbano), è invece in testa nel challenge maschile grazie a un primo e a un secondo posto, ma deve difendere i punti di vantaggio su Andrea Basoli (Casorate) e sulla coppia formata da Andrea Binda (Verbano) e Andrea Zaccheo (Valsesia).

In campo femminile in testa c’è Elisabetta Di Gregorio dell’Atletica Verbano (1a a Brinzio, 3a a Comerio) che però deve guardarsi dai tentativi di rimonta delle compagne di squadra Raffaella Poroli e Caterina Fornasa. A insidiare le “Verbanelle” c’è la sola Loredana Strozzi dell’Atletica Casorate. Lontane nella generale le prime due arrivate nella “Gromeron”, Begnis e Ambrosetti, entrambe assenti a Brinzio.

CLASSIFICHE GENERALI dopo 2 prove

MASCHILE: 1) Maurizio MORA (Verbano) 195 punti; 2) Andrea Basoli (Casorate) 183; 3) Andrea Binda (Verbano) e Andrea Zaccheo (Valsesia) 180; 5) Virgilio Rega (Verbano) 175; 6) Dal Bosco (3V) e Bianchini (Whirlpool) 172; 8) Paonessa e Pegorin (Verbano) 166; 10) Rondinelli (Marathon Max) 162.

FEMMINILE: 1) Elisabetta DI GREGORIO (Verbano) 191 punti; Raffaella Poroli (Verbano) 182; 3) Caterina Fornasa (Verbano) 180; 4) Loredana Strozzi (Casorate) 179; 5) Laura Marsiglio (Verbano) 175; 6) Carnelli (Runcard) 173; 7) De Paoli (Runcard) 171; 8) Ghiringhelli (Valbossa) 168; 9) Bruno (Verbano) 166; 10) Zambon (Gavirate) 162.