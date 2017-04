Eolo Running GP: scocca l’ora della Gromeron

Eolo Running Grand Prix Masso erratico

Acido lattico da smaltire al più presto per gli specialisti della corsa in montagna che hanno scelto di partecipare all’Eolo Running Grand Prix. Il trittico, che si è aperto domenica 23 a Brinzio, ha già in calendario la seconda prova: martedì 25 aprile si corre infatti la “Gromeron”, con partenza da Groppello di Gavirate e arrivo a Comerio, nei pressi della nota grotta del Remeron (la gara prende il nome dalla fusione delle due località).

La gara misura circa 8 chilometri per un dislivello totale in salita di 525 metri: salvo alcuni tratti pianeggianti, l’intera prova è in ascesa e presenta tratti in sterrato per il 30% del totale. A differenza delle altre prove del Grand Prix, la Gromeron tocca anche il lago di Varese al momento della partenza, ma poi si “arrampica” come le altre gare sulle pendici del Campo dei Fiori.

Il ritrovo per i partecipanti è aperto dalle ore 8,30 al Centro Civico di Comerio (via Stazione 8) mentre lo start sarà dato alle 10,30 al lido di Groppello nei pressi della pizzeria “Al Lago”. Per questa volta quindi le due località non coincidono e quindi i concorrenti devono valutare se muoversi con mezzi propri o utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione dall’organizzazione.

La “Gromeron” fa capo al Gruppo Amatori dell’Atletica Gavirate, ha il patrocinio del Comune ed è inserita nel calendario regionale Fidal della specialità.

A livello agonistico è interessante valutare se il leader della classifica e vincitore del “Giro del Masso Erratico”, Maurizio Mora dell’Atletica Verbano, riuscirà a confermare la propria posizione. Mora a Brinzio ha battuto il compagno di squadra Francesco Piccinelli e Andrea Basoli dell’Amatori Atletica Casorate. Anche tra le donne l’Atletica Verbano ha guadagnato il primo posto assoluto con Elisabetta Di Gregorio che ha preceduto Martina Gioco (Valbossa) e Raffaella Poroli (Verbano).

