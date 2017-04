Escursione in Val Vigezzo

Oggi saliamo con le ciaspole al monte Ziccher (1967m), una cima molto panoramica sulla valle Vigezzo e sui 4000 del Vallese. Partecipanti di oggi: io, Eli e Bore.

Domenica 30 aprile il CAI Luino propone una escursione al Monte Ziccher ( 1967 mt. ) in Valle Vigezzo, meta molto frequentata in quanto nonostante l’ altezza modesta della cima il panorama è stupendo e spazia dalle alpi svizzere al fondovalle italiano.

Da Craveggia in Val Vigezzo si raggiunge in auto la località Blizz . Su comodo sentiero si sale in direzione di Pragrande. Si procedere fino all’ Alpe Oro a quota 1560 mt. da qui si segue il sentiero che costeggia lo Ziccher fino a arrivare alla Bocchetta di Sant’ Antonio a quota 1841m. Salendo i prati si arriva allo Ziccher a quota 1967 mt.

Tempo h4.30 – Dislivello: circa 700m.- Difficoltà T2

