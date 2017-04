Escursionista varesino muore in Trentino

Immagini varie Italia

E’ stato trovato senza vita il corpo dell’alpinista di 51 anni, originario di Varese, residente a Como, di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Il corpo è stato trovato nella mattina di lunedì 3 aprile, ai piedi della parete Clean Limb, nella zona di Monte Nero verso il rifugio Segantini. A causare la morte la scivolata in un dirupo.

A dare l’allarme la moglie che, nella giornata di ieri, non vedendolo tornare ha avvisato i soccorsi. Come riportato da ilDolomiti.it, le ricerche sono state effettuate anche in notturna, fino alle tre di notte con lampade frontali. Alle prime luci dell’alba le ricerche sono riprese e il corpo è stato ritrovato all’attacco della parete dall’elicottero.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo, che si trovava da solo nella sua escursione e sarebbe precipitato per circa 200 metri dalla parete probabilmente perché colpito dall’alto da una scarica di sassi e neve.