Esplosioni davanti al pullman del Borussia Dortmund, partita rinviata

Tre esplosioni davanti al bus del Borussia a Dortmund. È successo nella serata di martedì 11 aprile mentre la squadra si stava dirigendo in campo sulla strada verso lo stadio per la partita di Champions contro il Monaco.

Le forze di polizia stanno cercando di ricostruire l’accaduto per determinare se si sia trattato di un attacco mirato. Nel frattempo in un tweet della società di calcio ha specificato che “i giocatori si trovano in sicurezza e non ci sono pericoli per i tifosi allo stadio”.

Ma la decisione in seguito all’accaduto è stata quella di rinviare il match di 24 ore. La partita si giocherà quindi il 12 aprile alle 18.45.