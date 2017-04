Esposito chiede più illuminazione

consiglio comunale varese esposito

Il consigliere comunale Mimmo Esposito segnala i problemi di illuminazione pubblica a Cartabbia. “Risolto il problema annoso in zona Cartabbia – dichiara – per quanto riguardava l’impianto di illuminazione. Dopo l’intervento del consigliere Esposito. Lo stesso consigliere – scrive in una nota – annuncia che nei prossimi giorni verranno sostituite le vecchie lampade con lampade a led in via Revere e via Giovanni Prati. E verrà rimesso il palo della luce che circa un anno fa un’auto uscendo fuori strada abbattè, in via Tasso vicino all’Us Bosto e alla fermata dell’autobus”.