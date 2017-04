“Esprimi i tuoi diritti”,  premiate le scuole di Malnate premiate 

Le foto di Malnate

Si è conclusa venerdì mattina a Villa Panza a Varese l’ottava edizione del concorso “Esprimi i tuoi diritti”.

Si è trattato della cerimonia conclusiva che vede ormai da 8 anni a questa parte la premiazione di quelle classi che si siano impegnate sul tema di diritti dei bambini. il progetto della Comunità di Morosolo è volto a costituire – in sinergia con Unicef – un coordinamento tra quelle istituzioni e attori che si occupino di infanzia e dei suoi diritti. Ci si rifersice, a titolo di esempio, a scuole, istituzioni, associazioni con i quali tessere una rete in grado di creare un un terreno comune che sia amico di bambini e dei ragazzi.

Quest’anno il concorso ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti, più di 40 classi, oltre 10 comuni, 12 scuole e 1200 bambini in concorso. Sono state realizzate addirittura 469 opere.

Le scuole di Malnate hanno ottenuto dei riconoscimenti in più categorie. Sia la scuola primaria Battisti con le classi seconde che le la scuola secondaria con la classe seconda E sono state premiate.

La scuola Battisti ha lavorato in particolare sul tema del diritto a essere ascoltati da parte dei bambini, da cui è nato un libro scritto dalle tre classi.

La classe seconda E della scuola secondaria, premiata col primo premio, si è anch’essa soffermata sul tema dell’ascolto e ha creato un insieme di regole simulando all’interno della scuola un piccolo sistema istituzionale, in cui il Parlamento era rappresentato proprio dai ragazzi, il Senato dai docenti e il Presidente della Repubblica dal Dirigente Scolastico.

Il sindaco di Malnate Samuele Astuti commenta: “Il mio ringraziamento va al Comunità SOS di Morosolo e a Unicef che da anni realizzano progettualità di grande valore e che sollecita tutti noi a lavorare quotidianamente per dare concreta attuazione ai diritti dei bambini e dei ragazzi. Quest’anno il richiamo del concorso è in particolare all’articolo 12 della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Congratulazioni alle nostre scuole che confermano ancora una volta l’eccellenza del proprio operato. Un ringraziamento ai bambini e ragazzi per il lavoro svolto e alle docenti per aver guidato nello svolgimento degli stessi”

L’Assessore Bellifemine: “Un plauso alle insegnanti per aver saputo guidare i nostri ragazzi e bambini nello svolgimento dei lavori e certamente i nostri studenti che hanno svolto dei lavori che hanno colpito tutti noi per originalità e profondità”