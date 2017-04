Ex-marito violento cacciato di casa dalla Polizia

abusi maltrattamenti

La vigilia di Pasqua gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Gallarate hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva dell’allontanamento dall’abitazione familiare nei confronti di un uomo quarantenne pluripregiudicato.

La misura cautelare, richiesta dal sostituto procuratore Maria Cardellicchio ed emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio Nicoletta Guerrero, scaturisce da un contesto di maltrattamenti in famiglia messi in atto dall’uomo nei confronti della moglie sin dal 2015.

Proprio a causa di tali vessazioni la coppia era giunta a separazione, ma l’uomo pur in presenza di un provvedimento di omologazione della separazione, non aveva mai lasciato il tetto coniugale, continuando a mantenere un comportamento molto violento nei confronti della donna ed anche del loro figlio minore.

La donna esasperata e terrorizzata dalla situazione in cui era caduta, ad inizio anno ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia recandosi al Commissariato di via ragazzi del ’99 dove a più riprese i poliziotti l’hanno ascoltata e raccolto gli elementi di reato, dettagliatamente comunicati alla Procura della Repubblica di Busto che ha richiesto il provvedimento.