Ex parrocchiani in visita dal don

Foto varie

Anche quest’anno – la prima visita risale al 10 aprile 2016 – una comitiva di cittadini (una cinquantina di ex parrocchiani) provenienti da Casatenovo è venuta in visita ieri a Luino da Don Sergio Zambenetti (in foto da sinistraMaurizio Miozzi, Pier Marcello Castelli, Don Sergio Zambenetti, Giovanni Beretta).

L’assessore Pier Marcello Castelli li ha ricevuti presso la sala consiliare del Comune di Luino, dove hanno potuto assistere ad una vera e propria lezione sul territorio del luinese tenuta dallo storico Maurizio Miozzi.

«Il valore di Don Sergio Zambenetti è dimostrato da questo affetto che i suoi ex parrocchiani nutrono per lui per l’azione pastorale efficace ed efficiente che evidentemente ha svolto per la loro comunità – dichiara l’assessore Pier Marcello Castelli – . Ringrazio in particolare il Cavalier Beretta per la sua capacità ed intraprendenza nell’organizzazione di questo viaggio. Fu lui a contattarmi per primo in qualità di Capogruppo degli Alpini di Luino per consentirmi di dare un saluto augurale e il benvenuto a Don Sergio per la sua nuova missione ancor prima del suo arrivo a Luino. Quella di domenica e’ stata decisamente un’ottima giornata».

Dopo l’incontro in Municipio, il gruppo si è trasferito presso la Chiesa Prepositurale di San Pietro e Paolo per assistere alla Santa Messa di mezzogiorno e successivamente ha potuto trascorrere il pomeriggio con Don Sergio Zambenetti.

«Un viaggio anche se fuori porta è sempre un grande viaggio – commenta entusiasta il Cavaliere Giovanni Beretta organizzatore della giornata – La conferenza di presentazione del territorio che Maurizio Miozzi ha fatto in Comune è stata bellissima: ringrazio l’assessore Pier Marcello Castelli che ha predisposto per il secondo anno questa accoglienza con grande affetto».

Il Cavalier Beretta alla fine del pranzo ha consegnato a Don Sergio le missive raccolte dai cittadini di Casatenovo che hanno voluto far pervenire al Parroco il loro ricordo riconoscente.Il Cavaliere organizza nei prossimi mesi altri trasferimenti con il gruppo Curiosamondo tra cui Fatima e il lago di Garda.Entusiasta di questa visita anche la Presidente della Federcasalinghe di Casatenovo Lucia Gerosa.