Eyenga è ancora in clima derby, Anosike perde il duello

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d\'Orlando 74-72

JOHNSON 5,5 – 17 punti, molto utili, ma con percentuali troppo basse (unite alle ben cinque palle perse) per sperare in un colpo al PalaBigi, Si prende le sue responsabilità, e questa è cosa positiva, difende finché i falli glielo consentono, ma il suo fatturato non basta.

ANOSIKE 5 (IL PEGGIORE) – Uno dei grandi punti di forza della Varese di Caja affonda contro i chili, i centimetri e il mestiere di Cervi. OD trova anche momenti positivi, ma senza Maynor il suo potenziale d’attacco cala e contro il pivot della Nazionale va in difficoltà nel suo ambito prediletto, i rimbalzi, anche perché talvolta cambia lontano dal ferro in difesa.

AVRAMOVIC 6,5 – Torna ad avere minuti importanti e disputa una discreta prova pur con i pregi e i difetti di sempre. Tra i pregi mettiamo la volontà, l’orgoglio e quell’ottimo uso della mano sinistra usata bene anche in acrobazia; sull’altro piatto della bilancia c’è la difficoltà a creare gioco e nel leggere le difese, contro cui fatica regolarmente.

PELLE 6 – Voto che è la media tra i due tempi della partita. Prima metà svagata, imprecisa, quasi dannosa quando non controlla passaggi semplici dei compagni, tanto da far maledire il fatto che dei due incidentati lui sia quello che gioca. Poi però qualcosa gli scatta: ritrova i tempi e le misure per schiacciate e stoppate, ferma Cervi, è benzina nella rimonta.

BULLERI 6 – Porta a termine l’ingrato compito di sostituire Maynor con diverse difficoltà in fase di costruzione, specie all’inizio, ma anche con mosse di pura esperienza che gli consentono di reggere l’urto di una partita realmente giocata da titolare. Riesce anche nella “magata” di sbagliare un libero apposta, alimentando rimbalzo e canestro di Kangur.

CAVALIERO 5 – Pochi minuti nei quali praticamente non si vede, salvo che per un appoggio abbastanza semplice, in entrata.

KANGUR 6 – Progagonista suo malgrado della clamorosa “situazione” del primo quarto, in cui si prende uno sberlone e viene punito a livello disciplinare. Confidiamo di aver sperato in un altro faccia a faccia tra lui e Polonara… Partita giudiziosa, in cui dà una gran mano in difesa; in attacco arriva qualche graffio ma non è memorabile salvo quel 2+1 che vale il -3 nel finale.

FERRERO 5 – Stavolta sparisce presto dai radar (due falli nei primi minuti) e in pratica passa 16′ in campo senza mai incidere.

EYENGA 7 (IL MIGLIORE) – Non è quello mostruoso del derby, ma esce dal campo ugualmente con un bel bottino (15 punti), percentuali da sottolineare (7/12 da 2) e ben 4 assist che ne certificano il nuovo status di uomo-squadra. Qualche forzatura la diamo per scontata nella sua partita, ma le cose buone sono in numero nettamente superiore.