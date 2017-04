Fabio Beverina: “Mi candido per Besozzo”

Si è tenuta questa sera, martedì 18 aprile, la presentazione ufficiale di Fabio Beverina come candidato sindaco a Besozzo per la coalizione di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Un incontro aperto al pubblico, in un bar del paese, dove il candidato è stato sostenuto dagli esponenti delle diverse forze politiche e dove ha svelato il simbolo con il quale concorrerà alle amministrative del 10 giugno.

«Beverina è il nostro unico candidato per la Lega Nord e per il centro destra» ha esordito Emanuele Poretti, nuovo segretario della sezione della Lega Nord di Besozzo dopo le recenti dimissioni di Fausto Emanuele Brunella. «Ci presentiamo alle prossime elezioni amministrative con una coalizione compatta, aprendo un valido laboratorio sul territorio che ci vede uniti».

Fabio Beverina ha 36 anni ed è stato capogruppo di maggioranza tra il 2007 e il 2012 ed è consigliere di minoranza: «Vogliamo creare un’alternativa all’attuale amministrazione dichiarando apertamente le forze politiche in gioco, contrariamente a quanto succede ora dove Sindaco e consiglieri si nascondono dietro ad una lista civica – ha spiegato-. Siamo lavorando per realizzare un programma che risponda alle esigenze reali dei cittadini. In questi anni abbiamo letto più volte “il libro dei sogni” dietro il quale si celava ben poco. Tutti noi siamo stati d’accordo nell’analizzare le criticità per proporre soluzioni concrete».

Riguardo alle dimissioni di Brunella spiega: «E’ stato un periodo difficile a livello territoriale ma pensiamo che sia il momento di mettere in campo nuove energie e trovare un nuovo slancio, lavorando in modo unitario con tutte le forze politiche che mi sostengono». A prendere la parola poi, Giuseppe Taldone, vice coordinatore provinciale Forza Italia che ha spiegato: «L’anno prossimo ci saranno giochi più grandi e vedere questi simboli insieme è un forte segno. Fabio è un professionista serio che può dare un nuovo slancio e arrivare dritto alla vittoria».

A sottolineare l’importanza dell’unione tra le forze politiche di centrodestra anche la coordinatrice provinciale Paola Frassinetti di Fratelli D’Italia: «Questo è un laboratorio prima delle regionali e siamo compatti in una coalizione che andrà avanti anche in altri territori». Luca Marsico, segretario provinciale di Forza Italia è intervenuto rivolgendo a Beverina queste parole: «Il mio consiglio è quello di metterci sempre il cuore, fin da ora. Come amministratore comunale è importante avere la capacità di ascolto verso i cittadini e di interpretare i loro bisogni».

A concludere la presentazione Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord: «Fabio rappresenta la sintesi politica del centro destra, la stessa che ha governato in questi anni Regione Lombardia e che ha dimostrato di portare sui territorio fondi. Credo che Del Torchio, in questi anni, non sia stato capace di far diventare Besozzo una grande Besozzo dimostrando una politica cinica mentre noi siamo la politica del fare e vogliamo portare cose buone e nuove risorse su un territorio così importante».

Fabio Beverina ha poi sottolineato che i nomi della lista che lo sosterranno, così come il programma, verranno presentati nel giro di pochi giorni: «Sono già stati decisi al 90% ma voglio prendermi ancora qualche giorno per ragionare su tutto e presentare ai cittadini un lavoro ragionato».