Fagioli \"in cattedra\" allo Zappa

Una “lezione” tenuta dal sindaco Alessandro Fagioli agli studenti dell’Istituto “Zappa”: ieri mattina il primo cittadino è stato ospite della scuola cittadina, dove nell’aula magna si è intrattenuto per circa un’ora e mezza con gli studenti di alcune classi prime. Una sessantina i presenti, per un progetto scolastico che ha voluto unire il mondo didattico con quello “pratico” del funzionamento di un’amministrazione pubblica, come può essere appunto quella comunale.

Oltre agli insegnanti delle tre classi, per il Comune erano presenti anche il comandante della polizia locale, Giuseppe Sala, e Tiziana Casiraghi dell’ufficio cultura. Il sindaco ha spiegato in breve il funzionamento della macchina comunale, e al termine ha risposto alle numerose domande degli studenti.

“Per me è stato un importante momento di confronto – ha detto Fagioli – ringrazio i docenti, preside e vice preside dell’istituto per aver voluto coinvolgere nel programma didattico anche una sorta di “esercitazione pratica” con il nostro Comune. Mi ha molto colpito l’attenzione dei ragazzi, che sono stati molto curiosi e hanno anche dimostrato una certa competenza su molti argomenti. E spero di essere riuscito a chiarire tutti i loro dubbi, rispondendo alle domande che mi sono state poste”.