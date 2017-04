Fagioli: \"Non ci sono fondi per salvare Villa Gianetti dal degrado\"

“Non ci sono i fondi per la manutenzione di Villa Gianetti, possiamo fare solo interventi per particolari criticità”. Così il sindaco Alessandro Fagioli risponde alla preoccupazione dei saronnesi per il crescente degrado della sede di rappresentanza di via Roma.

Diversi i problemi con cui la storia villa, che ospita gli uffici della Saronno Servizi, alcuni spazi comunali e il museo sul chiarismo di De Rocchi, deve fare i conti. Ci sono i problemi legati alla mancata manutezione: intonaco che cade, infiltrazioni d’acqua all’interno e all’esterno, colonnine decorative cadute e mai sostituite. A peggiorare la situazione ci sono i graffiti dei vandali. Di pomeriggio e di sera gruppi di ragazzi si ritrovano sui gradini di Villa Gianetti lasciandosi alle spalle graffiti, anche volgari che non rispettano ne la facciata ne l’edicola sacra.

La situazione degenera se si guarda il retro dalla sede di rappresentanza dove domina uno stato d’abbandono suggerito dalle decine di graffiti e il bar chiuso ormai da anni. “E’ evidente che la sede di rappresentanza – commenta il primo cittadino Alessandro Fagioli – avrebbe bisogno di un intervento di manutezione e maquillage ma al momento non ci sono i fondi per questo genere di operazioni e dobbiamo limitarci a realizzare interventi tampone nei momenti di criticità”. Fagioli, avendo tenuto per sé la delega alla sicurezza, replica anche sul problema vandalismi: “Per quanto concerne i graffiti il giardino è aperto e non possiamo certo impedire ai ragazzi di ritrovarsi davanti alla villa. Su segnalazione dai presenti la polizia locale realizza dei controlli ma ovviamente non può essere presente tutto il giorno”.