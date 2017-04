Favoloso Martinenghi: record in batteria, oro in finale

Foto varie di nuoto

Giornata fantastica per l’azzatese Nicolò Martinenghi, che da grande promessa del nuoto varesino si è ormai trasformato in una realtà consolidata in questa disciplina.

Nella prima giornata dei Campionati Italiani Primaverili in vasca lunga – parliamo di categoria assoluta anche se Nicolò ha appena 18 anni – il portacolori del Nuoto Club Brebbia ha prima (in batteria) centrato il record tricolore dei 50 rana con un tempo – 26″97 – valido anche come nuovo primato mondiale juniores, poi si è aggiudicato la medaglia d’oro vincendo con merito anche la finale.

Nicolò Martinenghi nuotatore NC Brebbia

L’ORO AL POMERIGGIO

Nella gara per il titolo Martinenghi ha confermato il copione della mattina, trovando nei secondi 25 metri l’accelerazione irresistibile per tutti gli avversari. Il varesino ha battuto un atleta di altissimo profilo come Fabio Scozzoli, pur non riuscendo a migliorare in finale il record del mattino. Per Nicolò un crono di 27″09 che non solo è ottimo ma che gli consente di staccare il pass per i Mondiali di Budapest.

Nella stessa specialità è andato in finale un altro varesino, Nicolò Ossola, che si è piazzato ottavo con 28″38.

«Anche quello pomeridiano è comunque un ottimo tempo – spiega Martinenghi a caldo, ai microfoni Rai – e sono felice per aver staccato il biglietto per l’Ungheria. Ora mi aspetta un’altra gara importante, quella che sento più mia, i 100 rana di domani (mercoledì 5): vediamo come andrà a finire»

IL RECORD AL MATTINO

In mattinata come detto, il giovane talento che si allena a Brebbia ha centrato il record italiano assoluto nelle batterie dei 50 rana. Martinenghi ha chiuso la sua prova d’esordio in 26″97, crono che rappresenta anche la seconda miglior prestazione mondiale dell’anno dietro a quella del fortissimo britannico Adam Peaty, campione olimpico e recordman in carica.

Con questo tempo favoloso, Nicolò – che è un classe 1999 – ha ottenuto anche il primato mondiale per la categoria juniores.