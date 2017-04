Favoloso Martinenghi, record italiano in batteria

Nicolò Martinenghi nuotatore NC Brebbia

Pazzesca prestazione dell’azzatese Nicolò Martinenghi, la grande promessa del nuoto varesino sempre più vicino a essere una realtà consolidata in questa disciplina.

Il portacolori del Nuoto Club Brebbia ha centrato il record italiano assoluto nelle batterie dei 50 rana ai Campionati Italiani primaverili in vasca lunga, che sono iniziati oggi a Riccione. Martinenghi ha chiuso la sua prova d’esordio in 26″97, crono che rappresenta anche la seconda miglior prestazione mondiale dell’anno.

Con questo tempo favoloso, Nicolò – che è un classe 1999 – è anche diventato recordman mondiale per la categoria juniores. Oggi pomeriggio – martedì 4 – il “siluro” varesino sarà di nuovo in vasca per la finale che assegna il titolo tricolore: appuntamento alle 16,47.