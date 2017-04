FdI appoggia Poliseno, le considerazioni di Cassano Tricolore

luoghi cronaca

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Cassano Tricolore, firmato da Andrea Del Piano, che segue la dichiarazione di Fratelli d’Italia a favore del sindaco uscente Poliseno (vedi qui)



Ad un recente seminario politico di Azione Nazionale si è detto: “Consegnarsi ad altre forze politiche, senza poter compiere un salto di livello verso qualcosa di nuovo, significa rinunciare alla propria identità politica ed alla capacità di incidere veramente nella realtà”.

Osserveremo attentamente questo salto di livello verso qualcosa di nuovo compiuto da FdI e quanto incideranno concretamente nella realtà dei fatti. Contano le persone con i fatti, è vero, ma sono le idee racchiuse nei progetti che a monte di tutto devono sostenere l’azione muovendo le persone.

La nostra proposta consistente in un patto federativo è di tutt’altro tenore con una posizione sui contenuti più chiara e netta. Pur non facendo opposizione alle forze del centrodestra vogliamo essere, senza rinunce, espressione civica e politica di una destra sociale moderna con un progetto unitario ben definito. Per noi le persone vengono dopo.

Andrea Del Piano