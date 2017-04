Ferito un motociclista a Blenio, soccorso dalla Rega

Motociclista ferito in un incidente stradale questa mattina ad Aquila, nel comune ticinese di Blenio.

Verso mezzogiorno, in zona Craseit, un 59enne del Mendrisiotto stava circolando in sella ad un motoveicolo in direzione di Olivone. Giunto all’altezza di una spiazzo posto alla sua destra, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha urtato contro un veicolo che giungeva da Olivone e stava svoltando, a sinistra, nello spiazzo.

Alla guida della vettura vi era una 55enne del Bellinzonese. A causa dell’urto l’uomo è stato sbalzato a terra.

Sul posto la Tre Valli Soccorso e la Rega che ha soccorso e trasportato l’uomo all’Ospedale. A detta dei medici lo stesso avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita.