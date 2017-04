Ferme Pavia e Arconatese, il Verbano può accorciare

Le immagini dei dilettanti

Giornata spezzata per l’Eccellenza, già iniziata giovedì con il successo del Brera 2-1 sul Saronno. In Promozione la Castellanzese ha già chiuso il discorso primo posto e alle altre non rimane che combattere per la seconda piazza.

ECCELLENZA: Giornata aperta dal successo interno del Brera 2-1 contro il Saronno. Riposerà il Fenegrò, mentre saranno impegnate più avanti Arconatese (19 aprile a Lazzate) e Pavia (20 aprile contro l’Accademia Pavese). Il Verbano non deve farsi sfuggire l’occasione di accorciare sulla vetta. I rossoneri saranno ospiti dell’Union Villa in cerca di punti salvezza. Il Busto 81 attenderà la Sestese, che non può lasciare terreno alle inseguitrici. Sfida per evitare l’ultimo posto a San Giuliano tra Atletico e Vittuone, il Lomellina proverà a fare il colpo a Calvairate, mentre il Sancolombano se la vedrà contro il Trezzano.

CLASSIFICA: Pavia, Arconatese 64; Verbano 60; Ardor Lazzate 55; Busto 81 53; Sancolombano 40; Lomellina 37; Calvairate 36; Fenegrò 35; Accademia Pavese 34; Sestese, Brera 30; Saronno 29; Trezzano, Union Cassano 28; Atletico San Giuliano 22; Vittuone 18.

PROMOZIONE: Terzultima di campionato per il Girone A. Campo principale sarà Seveso per la sfida tra la Base 96 seconda e la Castellanzese già promossa in Eccellenza. Il Mariano cercherà di confermare il terzo posto a Morazzone, così come il Gavirate a Besnate. L’Uboldese a Cairate deve difendere la posizione in zona playoff dagli attacchi di Vergiatese, impegnata a Solaro, e Olimpia, di scena a Ponte Tresa contro il Tradate. La Castanese dovrà vincere a Lentate per riaprire i giochi salvezza, mentre il Brebbia a Garbagnate proverà a strappare tre punti.

CLASSIFICA: Castellanzese 69; Base 96 56; Mariano, Gavirate 50; Uboldese 48: Vergiatese 47; Olimpia 46; Morazzone 39; Besnatese 32; Lentatese 31; Universal Solaro 28; Castanese 27; Brebbia 25; Cairate 23; Garbagnate, Tradate 16.