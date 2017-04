Festa a Varesevive per Mauro Porcini

E’ stata una grande festa quella che Varese ha decretato al Chief design officer di PepsiCo ​ Mauro Porcini, varesino, eletto tra i personaggi più illustri appartenenti alla Comunità di Talenti Italiani Residenti all’Estero, che nel 2016 la Camera di Commercio Italia America gli ha riconosciuto il Business and Culture Award, un premio che ogni anno viene assegnato ​ad un italiano che si sia distinto in modo straordinario in America a livello culturale e professionale.

Insieme al primo Varesevive Award, premio riconosciuto a Varesini che si sono distinti nel mondo istituito apposta per lui, dalle mani del sindaco Davide Galimberti e dal presidente di Varesevive Giuseppe Redaelli, è stato festeggiato dai partecipanti alla serata di gala organizzata per lui – con tanto di piatti, realizzati dallo chef dell’Osteria del sass di Besozzo, a “tema Pepsi” – dai suoi amici e compagni di scuola.

E, anche, una straordinaria attestazione di stima da Fabio Novembre, uno dei più importanti designers italiani, in prima fila per applaudire il premio per l’amico e collega insieme all’artista Marcello Morandini.

Nel tardo pomeriggio, Porcini aveva partecipato a un evento nell’ambito della Varese Design Week al salone Estense.