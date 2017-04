Festa Arconatese: è Serie D

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – GS Arconatese)

L’Arconatese non sbaglia l’ultimo passo e festeggia la promozione in Serie D. Il Pavia, secondo in campionato, va direttamente ai playoff nazionali avendo 10 punti di vantaggio sul Verbano. Retrocede in Promozione, oltre il Vittuone, anche l’Atletico San Giuliano, mentre l’Union Cassano si giocherà i playout contro il Brera. In Promozione la Base si conferma seconda forza. Brebbia – Cairate per la salvezza.

ECCELLENZA

Grande festa per l’Arconatese, che vince 3-1 in casa del Brera e festeggia la promozione in Serie D. il Pavia, che si impone 5-0 sulla Sestese, va direttamente ai playoff nazionali, avendo 10 punti di vantaggio sul Verbano, al quale non è servita la vittoria in casa del Busto 81 3-0. Si salvano la Sestese e il Saronno, che pareggia 2-2 a Trezzano, mentre l’Union Cassano, oggi di riposo, dovrà giocarsi la salvezza ai playout contro il Brera. Nonostante la vittoria 2-0 sul Fenegrò, l’Atletico San Giuliano retrocede, così come il Vittuone, sconfitto 4-0 sul campo dell’Ardor Lazzate. Vittoria esterna per l’Accademia Pavese, 4-1 a Calvairate, termina 1-1 tra Sancolombano e Lomellina.

CLASSIFICA: Arconatese 76; Pavia 74; Verbano 64; Ardor Lazzate 58; Busto 81 56; Accademia Pavese, Sancolombano 41; Calvairate 40; Fenegrò 39; Trezzano, Lomellina 38; Saronno, Sestese 36; Brera 34; Union Cassano 31; Atletico San Giuliano 29; Vittuone 19. VERDETTI: Arconatese promossa in Serie D; Pavia ai playoff nazionali. Brera – Union Cassano playout; Atletico San Giuliano, Vittuone retrocesse.

PROMOZIONE

La Castellanzese con il 2-2 di Morazzone festeggia il record di punti: 76. La Base 96 ipoteca il secondo posto grazie al 2-0 sul Tradate già retrocesso. Ai playoff affronterà la Vergiatese che con il 2-1 sul Brebbia si piazza quinta. L’altra sfida promozione sarà tra il Gavirate, che passa 2-1 a Cairate, e il Mariano, 1-0 a Garbagnate. I playout invece vedranno di fronte Brebbia e Cairate. Non basta all’Uboldese il 7-1 rifilato alla Lentatese per approdare ai playoff, mentre l’Olimpia perde 2-0 in casa della Besnatese. Il Solaro vince 3-0 sulla Castanese e chiude al meglio la stagione.