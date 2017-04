Festa del 1 maggio con il Fai in Lombardia

pittori, quadri, dipinti, sculture

In occasione della Festa del Lavoro, lunedì 1° maggio 2017 i beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano in Lombardia offrono un’occasione per trascorrere la giornata tra arte, cultura e natura.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Il Monastero di Torba farà da cornice a un piacevole pomeriggio da trascorrere in famiglia per conoscere l’attività del disegnatore e dialogare con un illustratore professionista. Per l’appuntamento di lunedì 1° maggio l’artista Franco Luini porterà la sua esperienza condividendo le sue tecniche e con il suo supporto i bambini potranno cimentarsi con il disegno a mano libera e la realizzazione di una tavola. Si potranno inoltre effettuare visite guidate a rotazione alla torre e ai suoi preziosi affreschi. Per informazioni e prezzi: Monastero di Torba – tel. 0331/820301; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Per la Festa del Lavoro, visite guidate alle sale splendidamente affrescate della villa, al giardino e all’antico roseto si alterneranno per tutta la giornata, mentre per i bambini saranno proposti divertenti laboratori creativi per stimolarne curiosità e fantasia. Presso il Ristorante “La cucina di casa” sarà possibile acquistare cestini da picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu primavera (Menu: Insalatina di farro con verdure, maialino tonnato con misticanza, torta fatta in casa, acqua e caffè. Menu bambini: primo, torta, acqua). Per informazioni e prezzi: Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332/624136- 748; faibozzolo@fondoambiente.it

Villa e Collezione Panza, Varese

Villa Panza propone di dedicare la giornata alla cura del proprio benessere fisico e interiore. Oltre al picnic nel parco, gli ospiti potranno partecipare a lezioni di Viniyoga della durata di un’ora e mezza circa alle ore 11 e alle 16 nel parco, che agiranno sui chakra abbinando le posizioni alle suggestioni cromatiche. Per i più piccoli sarà organizzato un divertente laboratorio in cui fiori, foglie, piante e cortecce insieme a tanta fantasia saranno indispensabili per realizzare un’installazione per il giardino di Villa Panza. Tutte le attività sono su prenotazione. Si potranno inoltre effettuare visite guidate alla villa. Presso il Ristorante Luce sarà possibile acquistare cestini da picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu primavera (Menu: Insalatina di farro con verdure, maialino tonnato con misticanza, torta fatta in casa, acqua e caffè. Menu bambini: primo, torta, acqua). Per informazioni e prezzi: Villa e Collezione Panza, tel: 0332.283960; email: faibiumo@fondoambiente.it. Ristorante Luce: per info e prenotazioni tel. 0332/242199.

Palazzina Appiani, Milano

Porte aperte alla Palazzina Appiani nel Parco Sempione, la tribuna di Napoleone presso l’Arena Civica da cui il grande stratega militare assisteva ai festeggiamenti organizzati in suo onore. Durante la giornata del Primo maggio, i volontari del FAI accoglieranno e accompagneranno i visitatori all’interno di questo splendido bene. Inoltre, sotto il portico fronte parco sarà attivo il servizio del Bistrot Appiani con proposte gustose e nello stesso tempo salutari, come i centrifugati di frutta e verdure, le insalate, i cereali e gli ottimi dolci. Per informazioni e prezzi: faiappiani@fondoambiente.it

Lunedì Primo maggio a Milano sarà aperto anche l’Albergo Diurno Venezia con la possibilità di visitare la mostra Flavio Favelli. Senso 80 – apertura: ore 12-19.30. Per informazioni: 334 5236025; faidiurno@fondoambiente.it.

www.fondoambiente.it