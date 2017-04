Festa della Liberazione, picnic nei beni del Fai

Tempo libero generica

Per gli amanti delle tipiche scampagnate fuori porta, i beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano offrono un’occasione per trascorrere i giorni di festa tra arte, cultura e natura. In Lombardia, in occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile si potrà partecipare al tradizionale picnic a Villa e Collezione Panza a Varese, al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) e, per la prima volta, alla Palazzina Appiani presso l’Arena Civica a Milano.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Nelle giornate di festa, il Monastero di Torba farà da cornice a un piacevole pomeriggio da trascorrere in famiglia per scoprire come nasce un racconto, dialogare con un vero scrittore e conoscere tutti i segreti dell’arte della scrittura. Per l’appuntamento di martedì 25 aprile è in programma la lettura dell’albo illustrato Il mostro che amava le storie di Sabine De Greef, pubblicato da Babalibri, moderata da Anna Pisapia. Seguirà in laboratorio creativo ispirato alla storia. Si potranno inoltre effettuare visite guidate a rotazione alla torre e ai suoi preziosi affreschi.

Attività su prenotazione.

Per informazioni e prezzi: Monastero di Torba – tel. 0331/820301; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Per il 25 aprile, lo splendido giardino della villa si propone come luogo ideale per una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Visite guidate alle sale splendidamente affrescate della villa, al giardino e all’antico roseto si alterneranno per tutta la giornata, mentre per i bambini saranno proposti divertenti laboratori creativi per stimolarne curiosità e fantasia. Presso il Ristorante “La cucina di casa” sarà possibile acquistare cestini da picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu primavera (Menu: Insalatina di farro con verdure, maialino tonnato con misticanza, torta fatta in casa, acqua e caffè. Menu bambini: primo, torta, acqua).

Per informazioni e prezzi: Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332/624136- 748; faibozzolo@fondoambiente.it

Villa e Collezione Panza, Varese

Come antidoto al caos e alla frenesia della vita quotidiana, Villa Panza per il lunedì dell’Angelo propone di dedicare un’intera giornata alla cura di sé e del proprio benessere fisico e interiore. Oltre al tradizionale picnic nel parco, gli ospiti potranno partecipare a lezioni di Viniyoga della durata di un’ora e mezza circa alle ore 11 e alle 16 nel parco, che andranno ad agire sui chakra abbinando le posizioni alle suggestioni cromatiche. Per i più piccoli saranno organizzati divertenti laboratori atti a creare un’installazione collettiva ispirata ai colori del parco in primavera. Si potranno inoltre effettuare visite guidate alla villa. Presso il Ristorante Luce sarà possibile acquistare cestini da picnic o, in alternativa, gustare uno speciale menu primavera (Menu: Insalatina di farro con verdure, maialino tonnato con misticanza, torta fatta in casa, acqua e caffè. Menu bambini: primo, torta, acqua). Attività su prenotazione. Per informazioni e prezzi: Villa e Collezione Panza, tel: 0332.283960; email: faibiumo@fondoambiente.it. Ristorante Luce: per info e prenotazioni tel. 0332/242199.