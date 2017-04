Festa di primavera in via Sacco

I negozi di via Sacco (inserita in galleria)

Domenica 9 aprile via Sacco e via Robbioni a Varese saranno in festa.

Si chiamerà infatti Festa di Primavera la manifestazione che animerà le due vie, che per un giorno diventeranno un’isola pedonale che incornicia i giardini estensi.

In via Sacco ci sarà il mercato tradizionale di Varese con prodotti di qualità, un’area eventi con palco dove si alterneranno musica live e spettacoli musicale: da non perdere in particolare una esibizione di danza volante.

Sempre in via Sacco giochi gonfiabili per bambini, bici elettriche, stand espositivi a cura dei negozianti , servizio bar e food con menù dedicati.

In via Robbioni saranno esposte invece una serie di opere ed installazioni a cura nel nuovo centro artistico sorto nello spazio ex libreria Veroni.

L’organizzazione è a cura del comitato di via Sacco, e l’evento è su Facebook, dove nei prossimi giorni verrà pubblicato l’ elenco dettagliato delle iniziative.