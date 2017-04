Festa di San Vittore, tutto il programma

Festa a San Vittore con le contrade del palio (inserita in galleria)

Tutto il Programma delle manifestazione manifestazioni in occasione della Festa di San Vittore:

Giovedì 4 Maggio

P.zza San Vittore – ore 21.00

“Intervista confidenziale con Enzo Iacchetti”

Ingresso a offerta libera a sostegno delle iniziative di Varesèsolidale

Venerdì 5 Maggio

P.zza del Podestà – dalle 18.30 alle 24.00

Serata musicale con DJ, bevande e salamelle (banco gastronomico curato da Monelli della Motta in collaborazione con Gruppo Alpini) nell’ambito di Varesèsolidale

Sabato 6 Maggio

C.so Matteotti e P.zza del Podestà – dalle 10.00 alle 16.00

Presentazione delle Associazioni aderenti a Varesèsolidale

P.zza del Podestà – dalle 18.00 alle 24.00

Spettacoli e musica con distribuzione di bevande ed alimenti

dalle 17.00 alle 18.30

Spettacoli Famiglia Bosina e Gruppo Folkloristico Bosino

dalle 18.30 alle 24.00

Alternanza DJ e Gruppo Musicale folk “Fiö de la Serva”

P.zza San Vittore – ore 20.00 Cena Solidale

domenica 7 Maggio

– P.zza San Vittore – ore 21.00

Spettacolo teatrale “La vita di Maria” (Rainer Maria Rilke), interpretazione di Claudia Donadoni e Sergio Stefini, interventi musicali eseguiti dal vivo a cura di Giovanni Bataloni

lunedì 8 Maggio

– P.zza S. Vittore, P.zza del Podestà – P.zza Marsala – Via Marconi – dalle 14.30 alle 18.30

Animazioni per ragazzi (CRI, Vigili del fuoco in congedo, animatori oratori, AC Varese)