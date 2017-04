Festa, musica (e record) per le Arturiadi

Il 1° aprile il Liceo Tosi di Busto Arsizio si è trasferito allo stadio per l’atteso appuntamento con le Arturiadi: almeno 1.300 i presenti tra studenti, ex studenti, docenti e genitori di cui 380 coinvolti direttamente nelle gare di atletica. 150 gli studenti delle classi quinte che si sono trasformati in gruppi di movimento coreografico mentre un centinaio di studenti sono stati indispensabili nell’organizzazione e informatizzazione dei dati rilevati.

Sono questi i numeri della 32esima edizione delle Arturiadi, aperte in grande stile dal Campione Olimpico medaglia d’oro nella marcia 20 chilometri ad Atene 2004, Ivano Brugnetti. Durante la manifestazione è stato battuto un record di istituto che durava dal 2007 nel lancio del disco mentre solo per solo mezzo secondo è stato sfiorato il nuovo record dei 1000 metri maschile.

Ecco tutti gli ingredienti che hanno contribuito a rendere questa edizione delle Arturiadi quasi indimenticabile. Lo slogan della manifestazione TOGETHER IS BETTER è stato il filo conduttore della manifestazione e per questo sono stati citati 3 personaggi che favoriscono con il loro sorriso e disponibilità la realizzazione Insieme è meglio la citazione inglese: Darren Kusar, docente madrelingua inglese proveniente dagli Usa, Vittorio Carrubba, instancabile custode del liceo sempre disponibile per tutti e Sablich GianAntonio, studente sempre sorridente e desideroso di relazioni amichevoli con tutti, tanto che la sua classe ha voluto dedicargli una poesia emozionante letta davanti a tutti i numerosi presenti.

«Sono veramente soddisfatto e ringrazio di cuore tutte le persone che concretamente mi hanno aiutato ad organizzare questa edizione -ha spiegato il professore Maurizio Moscheni-. In modo particolare lo studente Riva Andrea, la commissione informatica e i miei colleghi di educazione fisica. Le facce divertite e compiacenti dei presenti mi hanno sempre dato la forza di continuare ad organizzare questa manifestazione che è diventata un appuntamento irrinunciabile e una festa speciale. Ora viste le 32 manifestazioni organizzate penso sia l’ora di passare la mano a qualche altro volenteroso docente, genitore e studente per continuare questa splendida esperienza che resta per chi l’ha vissuta il più significativo ed emozionante momento del nostro liceo scientifico Arturo Tosi . Testimonianza ne sono gli ex docenti e studenti che numerosi si informano e ritornano per rivivere queste splendide sensazioni e relazioni».