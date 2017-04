Festa patronale a San Macario

Samarate

Tutto è pronto per l’appuntamento della Festa Patronale di San Macario che si svolge come da tradizione la domenica dopo Pasqua (domenica in Albis) in quanto la ricorrenza di San Macario cade in quaresima.

Tanti gli appuntamenti pensati.

Si inizia sabato 22 alle 20.45 con un Concerto nella restaurata Chiesa Parrocchiale del gruppo Divertimento Vocale.

Domenica alle ore 10.30 la S. Messa solenne con l’accensione del pallone, simbolo del martirio e durante la quale ricorderemo il 40° di sacerdozio di Don Giorgio Maspero.

Al termine benedizione degli autoveicoli e alle 12.30 pranzo conviviale in piazza

Al pomeriggio si inizia alle ore 15.00 con i vesperi solenni per continuare con spettacoli in piazza a cura del gruppo di Danza Piccoli Passi di Samarate – spettacolo i Magic Show per tutti i bambini che potranno farsi fotografare anche in una bolla di sapone gigante.

Dalle 19.00 apericena con piatti etnici preparati dai ragazzi del centro di accoglienza di San Macario e musica con il gruppo Siltonic quartet.

Non mancherà lo stand gastronomico e per tutta la giornata mercatino degli hobbisty e, gonfiabili per i bambini

Una festa da vivere insieme.