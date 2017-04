Feste e Social Network. Quanto conta la presenza online per il mondo degli eventi?

.

Fino a pochi anni fa organizzare una festa significava inviare inviti cartacei ad amici e amici di amici, preparare un buffet semplice con bar fornito e ingaggiare qualche amico per l’intrattenimento musicale.

Oggi organizzare un evento significa essere online. La presenza nei social è un componente fondamentale per la buona riuscita di un evento. Condividere, taggare e linkare sono le azioni che stanno a monte dell’organizzazione di un evento e le chiavi per raggiungere il maggior numero di persone.

La letterina cartacea è stata sostituita oggi dalla notifica sugli schermi dei nostri cellulari. Questo cambio ha sicuramente aumentato il bacino di utenza. Riusciamo infatti oggi a raggiungere più persone, selezionandole secondo i loro gusti anche da aree territoriali lontane. Inoltre oggi riusciamo ad avere una stima più o meno precisa dei partecipanti.

Oltre al classico evento su Facebook esistono piattaforme di eventi online, come ad esempio Resident Advisor, che ci informa su eventi e feste vicini a noi e ci da un numero approssimato di partecipanti. Interessante come lavora la piattaforma: il numero di partecipanti spontanei determina il livello di visibilità di un evento all’interno del sito.

In questo sistema più sono i partecipanti più la locandina dell’evento in questione sarà in posizione privilegiata per essere notata dall’utente.

Le partecipazioni condizionano anche la nostra scelta psicologica a determinare la risposta agli eventi. Su Facebook è provato che più cresce il numero di partecipanti più gli utenti sono propensi a cliccare partecipo sulla pagina dell’evento.

La tecnologia e l’avvento di internet ha sicuramente modificato le modalità dell’organizzazione di una festa, dal grande evento sociale alla piccola riunione tra amici. La rete continua ad essere una grandissima fonte di idee e spunti.

Tante sono le pagine dei social network che offrono spunti interessanti su come realizzare un evento di successo partendo da decorazioni originali e colorate.

Accanto ai social, esistono tanti negozi online che offrono coordinati completi sui temi più svariati che girano intorno all’organizzazione di una festa. Abbiamo intervistato Elena, responsabile comunicazione e marketing di festemix.com, negozio online di articoli per feste.

Quanto sono importanti i social network per il commercio online?

Al giorno d’oggi la comunicazione del mercato avviene soprattutto nelle reti sociali. Gli spazi online sono importanti perché decretano le mode, le tendenze ed offrono idee interessanti agli utenti che percepiscono in maniera diretta la filosofia del brand. All’interno degli e-commerce ci sono cose che non si possono esprime in maniera tanto completa come si fa nei social network.

Quali reti sociali utilizzate?

Al momento siamo su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.

Quale è il tuo preferito?

Instagram è quello che preferisco per la facilità nel raggiungere le persone e ed è anche quello che uso i più nella vita privata. Credo che abbia largamente superato Facebook in termini di numeri. Mentre Pinterest è quello che offre il più ampio ventaglio di mode e tendenze da tutto il mondo ed è la rete sociale che meglio si presta alla comunicazione di brand.

Cosa comunicate attraverso i social?

Cerchiamo di mantnere sempre un tono leggero e frivolo basato soprattutto sulla comunicazione visiva che caratterizza questo mondo. L’idea è quella di trasmettere idee e consigli focalizzate sulla decorazione per feste. Composizioni di caramellate e confettate, allestimenti a tema, coordinati tutto sotto il segno della marca. L’obbiettivo è quello di indurre curiosità in un particolare tipo di decorazione e portarlo direttamente alla pagina dell’acquisto. I social contribuiscono senza dubbio alla creazione dell’immagine di marca.