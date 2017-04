Festeggiate vent’anni di…? Noi vi premiamo

Foto varie

E’ arrivato il momento di scoprire chi girerà il film sui vent’anni di Internet e quale sarà il logo che accompagnerà i festeggiamenti del nostro giornale.

L’appuntamento è per giovedì 20 aprile al Teatrino Santuccio di via Sacco 10 a Varese alle 21.

Prenotate il vostro posto qui.

In quell’occasione vi parleremo dei progetti che abbiamo messo in campo non solo per festeggiare i nostri vent’anni ma per celebrare i due decenni di Internet

Ma quella sera, che sarà ricca di piccole “perle”, riserverà qualche sorpresa anche a chi deciderà di partecipare.

Ecco che cosa vi chiediamo: se

– quest’anno spegnerete 20 candeline

– celebrerete 20 anni di matrimonio,

– la vostra azienda compie 20 anni

Portate un documento che attesti i vostri due decenni da celebrare e all’ingresso del teatro Santuccio prenderemo i vostri dati e vi sarà assegnato un numero che sarà estratto a fine serata, uno per ogni delle tre categorie sopra citate: compleanno, anniversario di matrimonio, azienda ventenne.

Il vincitore riceverà un premio.

Un premio sarà riservato anche a chi porterà un oggetto “vintage” che ricordi gli anni ’90: verranno messi sul palcoscenico del Santuccio e la redazione deciderà qual è il più curioso o il più “caratteristico”.

Andate in soffitta e cercate qualcosa per noi.