Filippo Gesualdi, candidato sindaco per Ferno

Il vicesindaco Filippo Gesualdi

A pochi mesi dalla fine del secondo mandato, il Sindaco di Ferno Mauro Cerutti traccia un bilancio dell’attività di questi anni.

“Sono stati dieci anni intensi e a volte anche difficili – dichiara Cerutti - ma ricchi di grandi soddisfazioni per noi e per la nostra Ferno. In un periodo storico in cui le risorse dei bilanci comunali sono sempre più risicate, siamo riusciti a rispettare tutti gli impegni assunti nei confronti dei nostri cittadini e a gettare le basi per nuovi ed ambiziosi progetti, alcuni dei quali sono già in fase di realizzazione”.

Un impegno profuso su tutti i fronti che ha consentito di raggiungere importanti e significativi traguardi non solo in ogni settore a livello locale ma anche nell’ambito di tavoli di rappresentanza nazionale: “A quest’ultimo proposito – spiega il Sindaco con una punta d’orgoglio e non senza emozione – mi sia concesso fare riferimento ad un risultato che mi sta molto a cuore e al quale ho dedicato un particolare impegno e tanti sforzi. Mi riferisco all’ottenimento della Presidenza di Ancai, l’Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani, che oggi ci vede protagonisti, in cordata con altri 21 Comuni, nella causa contro il Ministero delle Finanze per il riconoscimento degli arretrati sull’addizionale di imbarco dal 2005 al 2015 che consentirà di portare nelle casse del nostro Comune quasi 6 milioni di euro”.

Ora, è ufficiale, il Sindaco uscente Cerutti passerà la mano al suo Assessore e Vicesindaco Filippo Gesualdi, esponente della compagine Fratelli d’Italia. “Il nome del nostro candidato sindaco – afferma il Primo Cittadino di Ferno – non poteva che uscire dal novero dei componenti l’attuale Giunta, una persona di esperienza che ha sempre collaborato attivamente, e nel solo interesse del paese, a tutte le iniziative e a tutti i progetti coltivati in questi anni di Amministrazione”. Del resto, ci tiene a sottolineare Cerutti, la “continuità” insieme alla “concretezza” sono sempre state le parole chiave ed i motori guida della Giunta uscente, nel rispetto del nostro programma elettorale e degli impegni presi con i cittadini fernesi. Parole che ispireranno anche la lista guidata da Gesualdi i cui nomi saranno presto resi noti e nei confronti della quale il Sindaco Cerutti si è già messo a completa disposizione dichiarandosi pronto a prestare tutto il proprio appoggio e la propria esperienza.

Una lista civica a tutti gli effetti, quella di Gesualdi, che vedrà la presenza di una parte consistente dell’attuale maggioranza e dei componenti di Forza Italia, tra i quali, appunto, proprio il Sindaco uscente Mauro Cerutti che ha voluto spendere qualche parola sulla sua storica militanza nel P.D.L. prima e in Forza Italia poi: “Non smetterò mai di identificarmi nei valori e nei principi di quello che è sempre stato e che sarà il mio partito politico di appartenenza. Ma nella logica che mi ha sempre contraddistinto – essere il Sindaco di tutti e non un Sindaco di partito – ho accettato ben volentieri di entrare a far parte di questa nuova squadra pur se civica, convinto del fatto che ogni Sindaco che si rispetti, una volta in campo, debba trascendere dalle proprie appartenenze politiche nell’esclusivo interesse di tutti i cittadini ”.

Pronto a rimettersi in gioco, il Sindaco Mauro Cerutti guarda già al futuro del paese, nel segno del consolidamento degli obiettivi conseguiti e nel raggiungimento di nuovi.