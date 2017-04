Fine anno ricco d’eventi per il trentesimo anno accademico

Si conclude con un calendario ricco di eventi il 30° anno accademico dell’Università del Melo!.

I festeggiamenti inizieranno il 21 Aprile, ore 15.00, “L’Uomo e il Cosmo”, inaugurazione della mostra degli allievi dell’Atelier di pittura dell’Università del Melo

A seguire:

8-13 Maggio, Festival Rinascimentale “Alla corte di Lorenzo il Magnifico”

Una settimana di musica, danza, cultura e gastronomia:

– Lunedì 8, ore 15.15: conferenza “Le età della vita nel XV secolo”, con la prof.ssa Caterina Chiodini;

– Martedì 9, partenza ore 14.15: Visita guidata alla casa-museo “Bagatti-Valsecchi” a Milano, scrigno del rinascimento (iscrizioni entro venerdì 21 aprile);

– Mercoledì 10, ore 15.15: Concerto di musica barocca degli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Puccini” di Gallarate;

– Giovedì 11, ore 15.15: conferenza “Bibbia e Arte nel Rinascimento”, con Don Alberto dell’Orto;

– Venerdì 12, ore 15.30: Cineforum “Il mestiere delle armi”, regia di Ermanno Olmi

- EVENTO SPECIALE, SABATO 13

ore 15.00: GRAN FIERA, con il Gruppo di Danze Popolari dell’UDM, diretto da Roberta Giacomini, musiche, laboratori per grandi e piccini e degustazioni culinarie

ore 18.00: SPETTACOLO di musiche e danze con l’ensemble internazionale “LA ROSSIGNOL” di Cremona

ore 20.00: BANCHETTO RINSCIMENTALE a cura degli allievi e chef dell’I.S. “G. Falcone” di Gallarate (prenotazioni entro venerdì 21 aprile)

19 Maggio, ore 15.30, Spettacolo teatrale “Il Ventaglio” di Carlo Goldoni, con il Gruppo Teatrale dell’Università del Melo, regia di Marino Zerbin

24 Maggio, partenza ore 7.30, Visita culturale/gastronomica a Mantova (iscrizioni entro martedì 2 maggio)

26 Maggio, ore 15.30, Festa di chiusura del 30° anno accademico con pranzo speciale e concerto del Coro dell’Università del Melo diretto da Roberta Bo (iscrizioni al pranzo entro venerdì 19 maggio)

Al numero 0331.708.224 o presso la segreteria dell’Università del Melo, regolarmente attiva dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30, è possibile ricevere tutte le informazioni dettagliate per prenotarsi agli eventi che lo richiedono.

In occasione della festa di chiusura del 26 maggio sarà distribuito il libretto delle attività didattiche per l’anno accademico 2017/2018, con il programma completo delle lezioni di Sala Dragoni e le proposte di corsi che i nostri docenti stanno preparando per tutti voi.