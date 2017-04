torba monastero fiori

Domenica 9 aprile 2017, dalle 10 alle 18, torna l’ormai tradizionale appuntamento con “Fiori al Monastero”, quinta edizione della mostra e mercato di fiori primaverili organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano negli spazi dell’antico Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), immerso nei verdi boschi del Varesotto e inserito nelle Liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

La rassegna vedrà la partecipazione dei più importanti florovivaisti del territorio, che presenteranno il meglio delle loro collezioni: le prime fioriture di rose, peonie e piante erbacee perenni, tra cui differenti varietà di heuchera, alchemilla, aquilegia, achillea, geum, graminacee, dianthus. E ancora arbusti fioriti, lonicera e piante annuali dalle spettacolari fioriture, oltre a piante aromatiche.

EVENTI E LABORATORI PER GRANDI E PICCINI

Per i bambini verranno organizzati durante tutta la giornata giochi e laboratori a tema naturalistico dal titolo “Piccoli giardinieri crescono”, per scoprire l’arte del giardinaggio e cimentarsi in attività pratiche. Novità di quest’anno sarà inoltre “L’angolo del giardiniere”, in cui esperti del settore metteranno a disposizione le loro competenze per fornire consigli e suggerimenti sul rinnovo di giardini e terrazzi in vista dell’arrivo della primavera. Nel frattempo, durante tutta la giornata si potranno effettuare visite a rotazione alla torre del Monastero con i suoi preziosi affreschi.

PER INFORMAZIONI

“FIORI AL MONASTERO”

festa dei fiori e dei colori di primavera

Monastero di Torba, Gornate Olona (Varese)

Domenica 9 aprile 2017, dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: € 7,00; Ridotto (Ragazzi 4-14 anni e studenti fino a 26 anni), Iscritti FAI e Residenti Comune di Gornate Olona: € 4; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 20.

Il ristorante La Cucina del Sole sarà regolarmente aperto. Per info e prenotazioni 348-8687196