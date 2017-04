Fittissimo programma per Bustolibri.com

Programma fittissimo di eventi quello che attende i visitatori di Bustolibri.com nel corso della prossima settimana: alla Galleria Boragno di Busto Arsizio, in via Milano 4, si succederanno incontri e appuntamenti culturali dedicati agli appassionati di letteratura, musica e non solo.

Di seguito il calendario dettagliato dei prossimi giorni:

Mercoledì 3 maggio alle 21 si terrà il secondo incontro del Corso di scrittura tenuto da due nomi celebri della letteratura italiana: Laura Pariani e Nicola Fantini. “Inventare mondi di parole: perché non provarci?” è l’invito da cui prende le mosse il corso, in cui i due autori, da sempre amici di Bustolibri.com, riflettono insieme agli iscritti su problemi e soluzioni della scrittura creativa. La serata del 3 maggio avrà per tema “Come valutare l’idea per una storia”; seguiranno mercoledì 17 maggio “Gli elementi più efficaci per iniziare” e mercoledì 31 maggio “Attraverso quali occhi raccontare una storia”. Tutti gli incontri avranno inizio alle 21.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Giovedì 4 maggio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “La stagione dei sogni e delle rose” di Rossana Cavazzi, pubblicato da Tracce per la Meta Editore. Un romanzo di formazione al femminile che, come scrive nella sua prefazione Ilaria Celestini, “mostra la difficoltà e insieme la gioia del nascere donne e diventarlo, con il coraggio delle proprie scelte e il perseguimento onesto dei propri sogni”. All’incontro sarà presente, insieme all’autrice, la stessa Ilaria Celestini, critico letterario e direttore editoriale della collana.

Venerdì 5 maggio alle 21 l’appuntamento conclusivo con il corso di Invito all’ascolto della musica classica tenuto dal maestro Diana Re: un percorso multimediale per imparare ad apprezzare meglio l’universo musicale e arrivare a un ascolto consapevole. Ogni incontro ha per tema una pietra miliare della letteratura musicale: la serata finale tratterà il “Bolero” di Ravel.

La partecipazione a ciascun incontro ha un costo di 10 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la libreria al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

Si ricorda inoltre che da sabato 6 a domenica 14 maggio si svolgerà a Palazzo Mariani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II 3, Busto Arsizio) la mostra delle opere vincitrici del Premio Arte “Carlo Farioli”. L’inaugurazione si terrà sabato alle 18; successivamente l’esposizione resterà aperta da martedì a giovedì dalle 14.30 alle 18, venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica dalle 15 alle 18.30.