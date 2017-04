Fratelli d’Italia sta con Poliseno

Foto generiche

Il circolo cassanese di Fratelli d'Italia annuncia il suo sostegno al sindaco uscente Nicola Poliseno (che si è candidato per secondo mandato)

Il Circolo cassanese di Fratelli d’Italia “Sergio Ramelli”, in merito alle ipotesi di accordi elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative, ha ricevuto ampio mandato dai propri vertici nazionali, regionali e provinciali, per trovare un accordo locale con un unico fine: fare la scelta più vantaggiosa per la Città di Cassano Magnago.

In questi mesi abbiamo incontrato più volte i diversi rappresentati degli altri gruppi che parteciperanno alle elezioni. Con loro abbiamo discusso di programmi e della visione futura della nostra Città. E’ stato un periodo di incontri proficui, che hanno permesso a noi di confrontarci e crescere.

Abbiamo relazionato a tutti i nostri iscritti i risultati di questi incontri e, successivamente, abbiamo affrontato tutti insieme il tema delle alleanze. Numerosi, al nostro interno, sono stati coloro che hanno evidenziato quanto sia importante partire da quella che è la situazione attuale della nostra Città. E’ emerso da più parti che l’attuale Sindaco Nicola Poliseno ha, a nostro giudizio, egregiamente governato negli ultimi cinque anni.

Siamo inoltre rimasti “affascinati” da due elementi per noi fondamentali. Il primo è il modo nel quale il Sindaco Poliseno ha messo al centro della propria azione amministrativa l’importanza delle persone, riuscendo a dare una caratterizzazione del tutto cassanese al proprio operato. Il secondo è il programma elettorale che intende proporre agli elettori (del quale per ora non diamo anticipazioni per correttezza nei confronti della nostra coalizione).

Il circolo di Fratelli d’Italia di Cassano Magnago “Sergio Ramelli”, ha perciò deliberato all’unanimità (nessun voto contrario e nessun astenuto) di appoggiare ufficialmente la candidatura a Sindaco di Nicola Poliseno per le elezioni amministrative che avranno luogo domenica 11 giugno 2017.