Fuga di gas, chiusa la strada contonale

pompieri vigili del fuoco svizzera canton ticino apertura

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14 in Via Cantonale a Monteceneri alcuni operai stavano effettuando dei lavori alle condutture. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la condotta è stata forata causando una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, della Polizia comunale del Vedeggio, i tecnici Metanord, i pompieri di Lugano, Monteceneri e di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Non si lamentano feriti. La strada cantonale e l’autostrada A2 sono state chiuse al traffico per ragioni di sicurezza. Alle 16 è stata riaperta l’A2 in direzione nord e alle 16.30 in direzione sud. La strada cantonale rimarrà chiusa almeno fino alle 18 per consentire le operazioni di ripristino della condotta.